Es war um diese Zeit vor vier Jahren, als wir uns neu segmentierten: In die Besorgten („Ich hab einfach Angst um meine Eltern“) und die Entspannten („Das ist doch nur ein besserer Schnupfen!“), die Mathematiker („Die Wahrscheinlichkeit für eine Übertragung liegt bei 0,3 Prozent dividiert durch die Quadratwurzel von 10“), die Virologen („Wir wissen nicht, wie resistent die nächste Variante wird“) und die Germanisten („Es heißt aber immer noch DAS Virus!“). In die Hamster („Ich hol nur schnell 400 Rollen Klopapier, sicher ist sicher“) und die Spötter („Von Herdenimmunität sind wir weit entfernt, Herdendämlichkeit ist dafür allgegenwärtig“), die Spaßigen („2020 wird das Jahr, in dem meine Mülltonne öfter draußen war als ich“) und die Apokalyptischen („Klima plus Pandemie – jetzt schüttelt uns die Erde ab“). Ebenfalls unvergessen: Die Kurzen („Jeder wird jemanden kennen…“), die Verschwörungstheoretiker („Elon Musk und George Soros lassen Atompartikel über Nacht von Satelliten auf uns regnen, damit wir alle fettleibige Rechte werden“) und die Abstauber („Mit meinem naturbelassenen Entwurmungsmittel sind Sie auch davor bestens geschützt!“).