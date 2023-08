Was auch immer die Folgewirkung der gestrigen Sondersitzung des Nationalrates mit dem neuen Mietpreisdeckel im Kampf gegen die Teuerung sein wird, eines ist gewiss: das Narrativ von SPÖ und FPÖ bis zur Wahl wird sich nicht ändern. Worum es gehen wird? Nicht darum, wie Österreich wettbewerbsfähig bleibt, wie die Lohnstückkosten und die Produktivität sich entwickeln werden, wie Universitäten in Forschung und Lehre aufholen können, wie Ärzte im Land gehalten werden können, wie Leistung gefördert werden und belohnt werden könnte und wie verhindert werden kann, dass Leistungsorientierung eher bestraft als gefördert wird oder wie ein Mindesteinkommen von 2000 Euro umsetzbar wäre. Natürlich auch nicht darum, dass bei Einführung einer hohen Vermögens- und Erbschaftssteuer Milliarden still und leise aus Österreich abgezogen würden.