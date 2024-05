Von Gesang versteh ich zu wenig. Früher hab ich vom Song Contest nur die Vergabe der Stimmen am Schluss geschaut, die war am spannendsten, aber es war halt ein langes Warten, und es war spät. Ich weiß also nicht, ob sich die 29-jährige Kaleen aus dem Traunkreis mit ihrem flotten Enthüllungslied gestern Nacht den Finalplatz ersungen oder ertanzt hat. Ersteres sei solide gewesen, Zweiteres sehr gut, hieß es in den Foren. Lesen Sie, was Christian Ude in seiner digitalen Nachtkritik aus Malmö dazu schrieb, ein gemeinsames Stadterkundungsfoto mit Tom Neuwirth ist auch dabei. Dessen Interview im ORF mit Andreas Knoll über den Sieg vor zehn Jahren war übrigens ziemlich großartig, Sie müssen es nachschauen, selbstironisch und klug.