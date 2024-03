Eine „sehr gute Bilanz“, schwärmt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) über den Jahresbericht seiner Asylbehörde. Man konnte die Außerlandesbringungen auf Rekordniveau steigern und Straffällige ohne Bleiberecht in Charterflieger befördern. Das klingt gut und stimmt. Doch erst auf Nachfrage räumt er ein, dass es sich bei der größten Gruppe in diesen Fliegern um EU-Bürgerinnen und -Bürger und nicht um Asylwerber handelte. Denn: In die Hauptherkunftsländer Syrien und Afghanistan kann Österreich nicht abschieben.