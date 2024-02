Die Ukraine kam im dritten Kriegsjahr an, heute zählt man den 733. Tag der russischen Invasion. Raketenbeschuss und Drohnenattacken hielten auch am Wochenende an. Westliche Politprominenz kam trotzdem in das attackierte Land – von EU-Kommissions-chefin Ursula von der Leyen, über Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock bis hin zum kanadischen Premier Justin Trudeau.