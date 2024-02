Viele werden es kennen: Der Arbeitstag ist offiziell eigentlich längst absolviert, doch das Handy bleibt weiter eingeschaltet. Es könnte ja noch etwas sein. Es könnte ja noch jemand anrufen. Man will ja nicht etwas schuldig bleiben. Gar einen noch zu behebenden Fehler gemacht? Man bleibt also dort, semi-freiwillig, in der gut besuchten Grauzone zwischen Dienst und Feierabend. Die anderen machen es ja auch so – man will selbst keinen Wettbewerbsnachteil schaffen. Der erreichbare Mensch, Homo sapiens standby. Ausgelaugtsein in der Auslage.