Am selben Tag, an dem die EU in der üblichen Großspurigkeit wieder einmal einen „historischen Durchbruch” in der Migrations- und Asylpolitik verkündete, beschloss die französische Nationalversammlung eine Reform des Einwanderungsrechts, die nicht weniger als das ist. Die beiden Dokumente markieren gewissermaßen den Anfang und das Ende der Zuwanderungskette in die „umdrohte Festung Europa” (Thomas Mann in den Vierzigerjahren). Sie lassen uns einen Blick in die Zukunft der europäischen Immigrationspolitik machen.