© APA/AFP/DUKE AND DUCHESS OF SUSS

Knapp eine Woche nachdem sie mit Baby Archie zum ersten Mal Mutter geworden ist, hat Herzogin Meghan (37) per Instagram Grüße zum Muttertag verschickt. "Anerkennung für alle Mütter heute - frühere, gegenwärtige, werdende und verstorbene, die aber für immer in Erinnerung bleiben", schrieb Meghan am Sonntag auf dem offiziellen Account, den sie gemeinsam mit Prinz Harry (34) betreibt.

Dazu postete sie ein Foto von Babyfüßen, die von einer weiblichen Hand gehalten werden. Es dürfte Meghans Hand mit den Füßen von Baby Archie sein.

Eigentlich wird der Muttertag in Großbritannien schon im März gefeiert. In den USA, Österreich und vielen weiteren Ländern wird er aber am zweiten Sonntag im Mai begangen. Die gebürtige US-Bürgerin Meghan, die derzeit die Gesellschaft ihrer Mutter Doria Ragland (62) genießt, darf sich damit künftig wohl auf zwei Muttertage im Jahr freuen.

