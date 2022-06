Buh-Rufe für Premier Johnson, Jubel für Prinz Harry und Meghan

LIVE. Am "Thanksgiving for the Queen" in der St. Paul's Kathedrale (11 Uhr) wird die Königin aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Frenetisch empfangen wurden Prinz Harry und Herzogin Meghan. Wir berichten von den Feierlichkeiten in London.