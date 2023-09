Weltstar Brad Pitt (59) ist am Montag mit einem Privatjet am Flughafen in Bozen gelandet. Das berichtet das Südtiroler Nachrichtenportal "stol.it". Fans, die ihn erkannten und Fotos machten, grüßte der Hollywoodschauspieler freundlich. Der zweifache Oscar-Preisträger trug bei der Ankunft am Flughafen einen der für ihn typischen Anglerhüte.

Angeblich macht Brad Pitt ein paar Tage Urlaub in Meran. Mit Südtirol verbindet ihn sein Faible für Ötzi. Der Star ließ sich schon 2007 aus bis heute unklaren Gründen den Mann aus dem Eis auf seinen linken Unterarm tätowieren.

Ötzi und seine Ausrüstung sind im Archäologiemuseum in Bozen ausgestellt. Vielleicht kommt ja bald prominenter Besuch.