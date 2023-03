Ehe es am 30. März in Trier weitergeht, hat Peter Kraus eine kurze Konzertpause eingelegt – für eine Wellness-Auszeit rund um seinen 84. Geburtstag in Stegersbach. Die Stammgäste im Hotel Larimar würden ihn schon kennen, so hätten der Rock 'n' Roller und seine Ingrid ihre Ruhe, wie Gastgeber Johann Haberl verriet. Das Publikum auf der „Meine Hits – Meine Idole“-Tournee staunt ja über die Fitness von Kraus. Der seiner Frau aber versprochen hat, dass es die letzte Tour ist. Vereinzelte Auftritte, etwa bei Galas, jedoch nicht ausgeschlossen!

„Ich kann im Larimar perfekt abschalten und neue Kräfte für meine nächsten Auftritte tanken. Am liebsten schwimme ich gleich am Morgen einige Bahnen im Infinity-Sportpool, um gut in den Tag zu starten“, erzählt Peter Kraus. Die Energie für seinen aktiven Lebensstil und den zweiten Durchgang seiner Tournee holt sich der Entertainer beim Thermalbaden, Schwimmen und Saunieren, aber auch im Fitnessstudio. Mit dem Hotel-Duo Johann Haberl und Daniela Lakosche verbindet ihn längst eine Freundschaft.

Das Motto von Kraus für die Tournee: "Wir wollen Spaß haben, wir wollen uns unterhalten, aber wir wollen nicht auf die Tränendrüse drücken!"