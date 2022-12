Vielleicht ist Weihnachten deshalb ein so erfolgreiches Fest, weil es die Möglichkeit des Friedens in sich trägt. Vielleicht liegt es auch an den Geschenken.

Das Geburtsfest Jesu ist eine zutiefst menschliche und magische Begebenheit, die das Licht der Hoffnung in sich trägt. Es ist eine Zeit der Milde und Mildtätigkeit, in der wir uns jedes Jahr aufs Neue auf die Suche nach dem Menschlichen in uns machen.

Die Royals dieser Welt sind dieser Tage auch im Namen der frohen Botschaft der Weihnacht unterwegs. Die englische Königin Camilla (75) lud Kinder in das Clarence House, um mit ihnen gemeinsam den Weihnachtsbaum zu schmücken. So kamen an diesem Tag Kinder aus dem Helen & Douglas House in Oxford, wo Kinder betreut werden, die an einer unheilbaren Krankheit leiden. Königin Camilla lud aber auch Kinder aus "Roald Dahl's Marvellous Children Charity" ein – auch dort werden schwer erkrankte Kinder behandelt.

Das Licht der Weihnacht trugen auch Prinzessin Charlène von Monaco (44) und Charlotte Casiraghi (36), die Enkelin von Grace Kelly (1929 bis 1982), auf den Christkindlmarkt des Stadtstaates. Die beiden wurden dabei von Prinz Jacques (8) und Prinzessin Gabriella (8), die Kinder von Charlene und Fürst Albert II. von Monaco (64), mit auf den schön geschmückten Markt begleitet.

Monaco: Prinzessin Charlène von Monaco und Charlotte Casiraghi (rechts) mit Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (vorne) © APA/AFP/VALERY HACHE

In Dänemark hat Königin Margrethe (82) eine Weihnachtsmarke präsentiert. Margrethe feiert heuer ihr 50. Thronjubiläum. Prinzessin Benedikte (78) zu Dänemark, die Schwester von Königin Margrethe, hingegen hat in der schwedischen Kirche in Kopenhagen einen Weihnachtsbasar eröffnet und zeigte sich an den schönen Handwerksarbeiten interessiert.

Üblich ist es auch, dass die königlichen Familien Weihnachtsfotos veröffentlichen, die sie vor einem schön geschmückten Baum zeigen – royale Idylle quasi.