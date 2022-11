Die Erfolgsserie "The Crown" ging am 9. November in die fünfte und bislang mit am meisten Spannung erwartete Runde. Der Netflix-Hit taucht tief in die Geschichte der britischen Royals in den 90er-Jahren ein und hat aus dem realen Leben viel Stoff als Vorlage.

Bereits in den vergangenen Staffel wurden die Kostüme der Charaktere wieder zu einem beliebten Stilmittel, um die Emotionen und Herausforderungen, denen die Personen gegenüberstehen, visuell zu verstärken. Wie auch schon in Staffel drei und vier nahm auch diesmal wieder die mit einem Emmy ausgezeichnete Kostümdesignerin Amy Roberts die Zügel in die Hand und spinnt ihre Vision rund um die royale Familie mit viel Fingerspitzengefühl weiter.

Zwischen Melancholie und Systemkritik

Vor allem die 90er-Jahre zeichnen sich als ein für die Royals turbulentes Jahrzehnt ab, das auch die Wahrnehmung der Königsfamilie in der Öffentlichkeit prägte - ein roter Faden, der sich auch durch die fünfte Staffel der Erfolgsserie spinnt.

Dieses Outfit Dianas findet sich auch in der fünften Staffel wieder © JAMAL A. WILSON / AFP / picturedesk.com (JAMAL A. WILSON)

Es ist eine Art von Melancholie, welche die Königin, die von Imelda Staunton verkörpert wird, nach 40 Jahren auf dem Thron ausstrahlt. Auch ein Ansatz von Selbstzweifeln lässt sich hinter der Fassade aufgrund der Kritik am System erkennen. Emotionen, die sich in den dunkleren Farben, die Amy Roberts für die Königin wählt, ablesen lassen. Das breite Farbspektrum vergangener Staffeln blieb, doch die gedeckteren Töne sind zugleich ein Spiegel des fortschreitenden Alters von Queen Elizabeth II.

Zwei Lebenswelten

Die Spannung zwischen Diana und Camilla Parker-Bowles, die sich durch die Staffel zieht, nimmt Roberts ebenfalls geschickt in das Kostümdesign auf. Diana wandelt zwischen den Welten, jener in der Öffentlichkeit, in der sie in die Rolle der stilvoll gekleidete Prinzessin von Wales schlüpft, und jener im Verborgenen, als Gefangene im goldenen Käfig. Weite Pullover und legere Looks, die den Stil der privaten Diana dominieren, stehen im Kontrast zu jenen Outfits, die Lady Di außerhalb der Palastmauern trägt. Eine Repräsentation der Fassade, die sie so lange aufrechterhielt und eine Anlehnung der Kostümdesignerin an die reale Person. Die weiten Outfits vermitteln zudem das Gefühl der Prinzessin, im Sog des Systems zu verschwinden.

Elizabeth Dibicki sieht Diana fast schon zum Verwechseln ähnlich © IMAGO/ZUMA Press

Im Hinblick auf die stilistische Entwicklung bewegt sich Camilla unterdessen noch im selben Fahrwasser wie in der vergangenen Staffel. Die Rolle der entspannten Affäre, die das Landleben genießt, zeichnet sich auch in Roberts Kostümen ab. Unvorteilhaft und einfallslos präsentiert sich Camilla in der fünften Staffel - und stellt somit das überspitzte Gegenstück der glamourösen Diana dar.

Selbstbewusster Thronfolger

Charles' Stil ließ Roberts unterdessen einen Schritt weiterwandern - aus dem scheuen Thronanwärter in Staffel drei und vier wurde, auch aufgrund des Castings von Schauspieler Dominic West, ein zukünftiger König, dessen mit dem Alter gewonnenes Selbstbewusstsein auch in seinen Anzügen wiederfindet. Durch die liebevoll gewählten Details wirkt Charles als Charakter gefestigter und willensstärker, die soziale Tollpatschigkeit vergangener Staffeln, die Josh O'Connor perfekt vermitteln konnte, ist verschwunden.

Dominic West schlüpfte für Staffel fünf in die Rolle von Prinz Charles © IMAGO/ZUMA Press

Mit viel Geschick interpretiert Roberts die darstellenden Personen auf ihre individuelle Weise, ohne die Verbindung zu den realen Gegenstücken zu verlieren. Einige bekannte Outfits, wie Dianas legendäres "Revenge Dress" finden in leicht abgewandelter Form ebenfalls den Weg in die Serienwelt von "The Crown" - ein Balance-Akt zwischen Realität und Fiktion, der die Serie seit der ersten Staffel so aufregend macht.