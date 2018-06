''Unwiderstehlich''Heidi Klum postet wieder Selfie mit Tom Kaulitz - und viel Haut

Facebook

© APA/AFP/VALERIE MACON

Ex-Model Heidi Klum (45) und Musiker Tom Kaulitz zeigen sich nach ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt in Cannes immer öfter zusammen auf Events - und auch in den sozialen Netzwerken.

Ihr aktuellster Instagram-Beweis: Die Vierfach-Mama teilte ein schwarz-weiß-Selfie, das sie und Tom halbnackt zeigt, aneinandergekuschelt und offenbar im Bett liegend. Heidi strahlt, der Tokio-Hotel-Star zeigt seine nackte Brust - und seine Walle-Mähne, die er sonst in einem Haarknoten versteckt.

Your smile is irresistible ❤️ Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 21, 2018 um 8:55 PDT

Dein Lächeln ist unwiderstehlich", kommentierte sie das Foto auf Englisch. Innerhalb der ersten Stunden wurde Heidis Post knapp 90.000 Mal geliked.

