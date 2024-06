Baba, Hollywood! Schauspielstar Evangeline Lilly (44) hat genug von der Traumfabrik - nach fast 25 Jahren hängt die gebürtige Kanadierin ihre Karriere an den Nagel. Ihre Entscheidung kam für viele überraschend. Die 44-Jährige möchte nun in einen neuen Lebensabschnitt starten, fernab von Hollywood.

Überraschender Abschied

Via Instagram blickt sie in einem Video zurück auf die Anfänge ihrer Karriere: „Sich von dem zu entfernen, was als offensichtliche Wahl scheint (Reichtum und Ruhm), kann sich beängstigend anfühlen“. Doch sie hätte nun „ihre Bestimmung gefunden“ und die Angst verloren, daher sei ihr die Entscheidung leicht gefallen, wie sie ihren Fans erklärt.

„Ich werde vielleicht eines Tages nach Hollywood zurückkehren, aber jetzt gerade gehöre ich hierher. Ein neues Kapitel ist angebrochen und ich bin bereit und ich bin glücklich“, schreibt die 44-Jährige unter das Video.

Erste Schritte in Hollywood

Lilly gelang Anfang der 2000er mit ihrer Rolle in der Kultserie „Lost“ der große Durchbruch, sie begeisterte von 2004 bis 2010 mit der Rolle der Kate Austen ein Millionenpublikum. Von da an ging es mit ihrer Karriere bergauf, sie spielte in Produktionen wie „Der Hobbit“, „Real Steel“, „Ant-Man and the Wasp“ oder „Avengers: Endgame“ mit.

Privat hat sie ihr Glück bereits gefunden, nach einer gescheiterten Ehe mit dem kanadischen Eishockeyspieler Murray Hone, ist sie seit 2010 mit Norman Kali liiert. Er war damals ein Produktionsmitarbeiter am Set von „Lost“, mittlerweile haben die beiden zwei gemeinsame Kinder und leben zurückgezogen auf Hawaii.