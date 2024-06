Scooter-Frontman H.P. Baxxter (60) wird seiner 38 Jahre jüngeren Partnerin Sara Bakhsh (22) kommendes Wochenende das Ja-Wort geben, das berichtete die „Bunte“. Öffentlich wurde ihre Beziehung vor etwa einem Jahr, im Herbst 2023 folgte dann schon der Heiratsantrag. Für den deutschen Musiker ist es bereits die dritte Ehe.

„Sie kommt eigentlich aus München, ist gerade nach Hamburg gezogen. Wir haben uns hier kennengelernt. Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns. Ich genieße jeden Tag mit ihr“, erzählt der Musiker begeistert. Stattfinden soll die Hochzeitsfeier auf der deutschen Nobel-Insel Sylt, hier zeigten sich die beiden Verliebten auch zum ersten Mal öffentlich. „Wir beide waren schon oft auf der Insel. Der Faktor Wetter spielt praktisch keine Rolle, es ist immer schön“, so der Sänger gegenüber „Bild“. Die Trauung wird in der evangelischen Kirchengemeinde St. Severin in Keitumin stattfinden, der gleichen Kirche, in der der deutsche FDP-Politiker Christian Lindner seine Frau heiratete.

Prominente Gästeliste

150 Gäste sind zu Baxxters Hochzeit geladen, die anschließende Party in der bekannten „Sansibar“ dürfte also nicht langweilig werden. Erwartet werden viele bekannte Gesichter, darunter der Sänger der „Scorpions“, Klaus Meine, das Model Mirja du Mont, Baron Enno von Ruffin und Sängerin Vicky Leandros. Leandros soll laut „Bild“ sogar für den Scooter-Star und seine zukünftige Gattin auftreten.