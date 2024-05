Mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben weltweit ist Coldplay eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Bei einem derartigen Erfolg die Bodenhaftung zu verlieren, soll vorkommen. Einer, bei dem dies offenbar nicht so ist, ist Chris Martin. Der Frontman von Coldplay sorgte vor wenigen Tagen mit einem Akt der Menschlichkeit in Großbritannien für Schlagzeilen.

Im Rahmen ihrer „Music Of The Spheres“-Tour machte die Band vergangenes Wochenende beim „BBC Radio 1‘s Big Weekend“ in Luton halt – der Heimatstadt von Saundra Glenn. Die 64-Jährige ist nach eigenen Angaben glühender Coldplay-Fan und wollte daher unbedingt das Konzert besuchen. Die Britin leidet allerdings an Arthrose und „einer verletzten rechten Hüfte“, ist daher stark geh-beeinträchtigt. Die lange Schlange vor dem barrierefreien Eingang und weitere Hindernisse bereiteten ihr derart große Probleme, dass sie sich dazu entschloss, wieder nach Hause zu gehen und die Show vor dem TV zu verfolgen, wie sie unter anderem der „BBC“ erzählte.

„Für immer dankbar“

Doch als sie gerade an einem Zaun lehnte und eine kurze Pause machte, fuhr ein schwarzer Mercedes vor. Darin saß unter anderem Chris Martin. „Die Tür öffnete sich und ich sagte: ‚Oh, das ist Chris Martin, ich kann nicht zu ihm reinkommen‘, und sie sagten: ‚Doch, das kannst du‘“, schilderte Glenn.

Auf dem Weg zum Künstlerbereich der Arena hätte sie sich mit dem Musikstar über ihre Arbeit in Luton, das Älterwerden, seine Leistungen und auch über Beziehungen unterhalten. „Es ist die Tatsache, dass er sich Beeinträchtigungen bewusst ist; er ist so ein netter Mensch“, schwärmte Martins Fahrgast. Er hätte sich nach ihrer Ankunft sogar noch darum gekümmert, dass sie zu ihrem Platz begleitet wird.

Glenn teilte nach dem Konzert ein Selfie mit Martin aus dessen Auto auf X. Unter dem Bild bedankte sie sich bei ihm – unter anderem auch für den Song „Orange“, den Martin die Nacht davor zu Ehren des Fußballklubs Luton Town FC geschrieben hatte. „Er hat mir einen Akt der Menschlichkeit gegeben, für den ich für immer dankbar sein werde, und er hat Luton seine Coolness zurückgegeben, danke“, sagte sie der „BBC“.

Nicht die erste Aktion dieser Art

Coldplay und im speziellen Chris Martin sind bekannt für ihr soziales Engagement. Die Band unterstützt beispielsweise die Anliegen und Forderungen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Außerdem gilt Chris Martin als eines der bekanntesten Gesichter der „Make Trade Fair“-Kampagne der Entwicklungshilfsorganisation Oxfam.

Ende letzten Jahres überraschte der Sänger die Gäste eines Wohltätigkeits-Cafés in London als Kellner (siehe Video). Hinter dem Tresen von Crisis Coffee in Finsbury Park servierte er Kaffee und sammelte gleichzeitig Spenden für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben.

Ende August 2024 kommt Coldplay auch für vier Konzerte nach Österreich. Die Shows am 21., 22., 24. und 25. August im Wiener Ernst-Happel-Stadion waren binnen weniger Stunden ausverkauft.