Dort, wo Roger Federer seine größten Erfolge gefeiert hat, läuft seit gestern das Rasen-Tennis-Turnier des Jahres: In Wimbledon. Heute sind dort gleich vier Österreicher zu sehen. Federer selbst hat am Sonntag aber noch andere Pläne gehabt. Der Schweizer war beim Coldplay-Konzert in Zürich zu Gast - und stand wenig später gemeinsam mit der erfolgreichen Band auf der Bühne.