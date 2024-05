Seit vielen Jahren gehört Frank Buschmann in Deutschland zu den bekanntesten Sport-Kommentatoren, doch in nächster Zeit wird es wohl etwas ruhiger um den 59-Jährigen werden. Nach nur einer Saison als RTL-Kommentator bei den NFL-Übertragungen hat Buschmann bereits im April sein Ende bekannt gegeben. „Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel nachgedacht, in mich hineingehört und mich letztlich dazu entschieden, meinen Vertrag bei RTL NFL nicht mehr zu verlängern“, sagte er in einem Statement, das RTL veröffentlichte. „Ich werde dieses Jahr 60 und befinde mich in einer Phase meiner beruflichen Karriere, wo ich mich auf einige Leuchttürme konzentrieren möchte, die auch zu meinen persönlichen Prioritäten passen.“

Nun hat sich der Kommentator entschieden, ein weiteres Projekt zu beenden. Nach 208 Folgen und fünf Staffeln wird er den Podcast „Lauschangriff: Endlich was mit Sport!“, den er vor vier Jahren gemeinsam mit Florian Schmidt-Sommerfeld gestartet hat, verlassen. Die letzte Folge mit Buschmann wurde am gestrigen 27. Mai veröffentlicht. „Mir ist in den letzten Wochen und Monaten klar geworden, dass ich das immer so gemacht habe, wenn ich den Eindruck habe, so ein bisschen ist die Luft raus, dann ist es an der Zeit, zu sagen: Wir machen noch einmal was anderes oder wir lassen es“, sagt er in einem Video auf Instagram und führt weiter aus: „Ich hab irgendwann das Empfinden bekommen, Montag für Montag, immer wieder hinzubekommen, die ganze Bandbreite des Sports abzubilden und dabei nicht nur oberflächlich irgendeinen Ranz zu erzählen“, erzählt Buschmann auf Instagram. „Es ist meine Überzeugung, dass es besser ist zu sagen, es reicht jetzt auch.“

Doch auch von Instagram selbst wird sich der 59-Jährige mehr zurückziehen. „Social Media verhagelt mir ganz oft die Laune. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wie wir uns gegenseitig voreinander hertreiben“, begründet Buschmann die Entscheidung.

Ganz ohne „Buschi“ müssen die Fans aber nicht auskommen: Für Sky wird er weiterhin arbeiten und außerdem kündigt er bereits ein neues Projekt im Sportbereich an. „Das kann und darf ich noch nicht erzählen. Das ist ein Knaller. Das wird ein Brett.“