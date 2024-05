Große Trauer in Hollywood: Bernard Hill ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das berichtete der Sender BBC mit Bezug auf Hills Management am Sonntag.

Hill begann seine Schauspielkarriere Anfang der 1970er-Jahre in einem Amateurtheater in Salford bei Manchester. Mitte der 70er-Jahre nahm seine Karriere Fahrt auf. Eine seine größten und bekanntesten Rollen spielte er in James Camerons Blockbuster „Titanic“ 1997. Darin verkörperte er Kapitän Edward Smith. Zudem war der 1944 im englischen Manchester geborene Hill König Théoden in zwei Filmen der Filmtrilogie „Herr der Ringe“ von Regisseur Peter Jackson, die insgesamt elf Oscars gewannen.

