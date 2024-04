Die jordanische Prinzessin Haya bint al-Hussein (49) flüchtete 2019 vor ihrem Ehemann Mohammed bin Raschid Al Maktoum (74) aus Dubai und lebt seitdem in Großbritannien. In der Öffentlichkeit zeigt sich Haya nur selten, zuletzt beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth im September 2022. Jetzt erschienen allerdings Fotos der Prinzessin auf dem Instagram-Account der britischen Herzogin Sarah Ferguson, die sich gemeinsam mit Haya auf einem Boot ablichten ließ. Auch an Bord: Hayas Kinder Al Jalila (16) und Zayed (12).

Anlass des Treffens war die Weltumsegelung der weiblichen Crew vom Projekt „The Maiden Factor“, das sich selbst als „Botschafter für die Stärkung von Mädchen durch Bildung“ beschreibt. „@Maidenfactor und ihre rein weibliche Crew haben am Dienstag, dem 16. April, ihre letzte Weltumsegelung abgeschlossen und dabei 28.674 Seemeilen zurückgelegt und 154 Tage auf See im Ocean Globe Race verbracht“, so Ferguson auf Instagram. Ferguson war mit dem britischen Prinzen Andrew, Duke of York, verheiratet.