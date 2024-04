Bereits als Kind wurde Suri Cruise (18) von den Fotografen verfolgt, unzählige Fotos wurden in diversen Klatschmagazinen abgebildet. Die Tochter von Hollywoodstar Tom Cruise (61) und Schauspielerin Katy Holmes (45) ist aber mittlerweile kein kleines Mädchen mehr, sondern erwachsen geworden.

Endlich volljährig

In den vergangenen Jahren wuchs sie zum Ebenbild ihrer Mutter heran, sie ist Holmes wie aus dem Gesicht geschnitten. Seit der öffentlichen Scheidung von Cruise lebt das Mutter-Tochter-Duo in New York. Kontakt zu ihrem Vater soll die mittlerweile 18-Jährige, laut Berichten von US-Medien, seit rund zehn Jahren nicht mehr haben. „Tom existiert für sie nicht“, verrät ein Insider gegenüber der „Daily Mail“.

Inwiefern das mit der Mitgliedschaft des 61-Jährigen bei Scientology zu tun hat, ist nicht bekannt. Holmes schaffte nach der Trennung den Absprung und konnte sich aus den Fängen der religiösen Sekte befreien. Suri Cruise verbrachte ihren 18. Geburtstag am 18. April ohne ihren Vater, dieser weilt gerade in London, wo er den achten Teil der „Mission: Impossible“-Reihe dreht.

Das soll auch so bleiben, die 18-Jährige hätte nach all den Jahren des Schweigens kein Interesse an einer Beziehung. „Suri will keinen Kontakt zu ihrem Vater, auch wenn sie jetzt 18 ist. Selbst wenn er anrufen würde, würde sie nicht rangehen“, erzählt die Quelle weiter.

Mit ihrer Volljährigkeit fallen die jährlich vorgeschriebenen Unterhaltszahlungen von rund 400.000 Dollar (376.000 Euro) pro Jahr weg. Hinzu kam die Übernahme von weiteren Ausgaben wie Arztrechnungen, Schulkosten oder Versicherungen. Obwohl die Unterhaltskosten nun wegfallen, kommt der 61-Jährige auch weiterhin für die Ausbildungskosten seiner Tochter auf.