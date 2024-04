Sie zeigen sich nur selten auf dem Roten Teppich, dafür dann um so strahlender: Hollywoodstar Keanu Reeves (59) und seine langjährige Freundin, die bildende Künstlerin Alexandra Grant (54) stahlen allen anderen bei MOCA Gala im The Geffen Contemporary Museum in Los Angeles die Show. Sichtlich verliebt posierte das Paar am Samstagabend für die Fotografen.

Reeves und Grant, die gemeinsam einen Verlag namens X Artists‘ Books betreiben, sind seit Jahrzehnten eng befreundet, seit 2017 sind die beiden ein Paar. Ihre Beziehung halten sie allerdings zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus. Um so schöner ist es, wenn die zwei Turteltauben dann doch mal einen gemeinsamen Auftritt hinlegen.