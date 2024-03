Ein handgeschriebener Dankesbrief, den Lady Diana im April 1988 an einen Armeeschneider schrieb, könnte bei einer Auktion um bis zu 2.000 Pfund (rund 2.300 Euro) ersteigert werden, wie der „Mirror“ berichtet. Lance Corporal Jones hatte Soldatenkostüme angefertigt, die laut dem Schreiben bei ihren Söhnen sehr große Freude ausgelöst haben. „Ich wollte mich ganz herzlichen dafür bedanken, dass Sie die Kampfhosen und -jacken für William und Harry angefertigt haben“, schreibt Lady Diana in der Nachricht, die mit dem Briefkopf des Kensington Palasts versehen ist. Und weiters: „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie begeistert und aufgeregt sie waren.“

Was jedoch auffällt, waren Dianas Abschiedsworte: „Es war sehr nett von Ihnen, sich so viel Mühe gegeben zu haben, und dafür danken wir drei Ihnen herzlichst.“ Ihren damaligen Ehemann, Prinz Charles, erwähnte sie in dem Brief nicht. Die Scheidung der beiden fand erst viele Jahre später, 1996, statt. Verkauft wird der Brief von der Familie des verstorbenen Lance Corporal Jones.

Versteigerungen von Besitztümern berühmter Menschen oder Requisiten aus Filmen erfreuen sich bei Fans immer großer Beliebtheit. So wurde erst kürzlich die Holzplatte aus dem Film Titanic, die Hauptfigur Rose DeWitt gerettet hat, um mehr als 600.000 Euro gekauft. Die Luxus-Wohnung von Karl Lagerfeld bekommt für zehn Millionen Euro einen neuen Besitzer, der sich über eine atemberaubende Aussicht auf den Louvre freuen darf. In einer anderen ist das Grab neben Marilyn Monroe und Hugh Hefner zu ersteigern.