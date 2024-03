In Genf werden im Mai mehrere Uhren aus dem Privatbesitz des früheren Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher versteigert. Dazu gehöre ein Audemars-Piguet-Royal-Oak-Chronograph aus Weißgold, der von seinem früheren Mentor bei Ferrari, Jean Todt, eigens in Auftrag gegeben worden sei, teilte das Auktionshaus Christie's am Mittwoch mit.

Eine andere Armbandur –Modell F.-P.-Journe-Vagabondage-1 – hat unter anderem ein Zifferblatt in der roten Ferrari-Farbe mit Symbolen seiner sieben Weltmeistertitel und einer Geschenkwidmung auf dem goldenen Uhrwerk. Wie viele Uhren aus dem Schumacher-Besitz am 13. Mai genau versteigert werden, wollte das Auktionshaus zunächst nicht sagen. Die Auktion markiere den 30. Jahrestag von Schumachers erstem Weltmeistertitel 1994, teilte Christie's mit. Der Formel-1-Rekordweltmeister hat sich bei einem Ski-Unfall Ende 2013 schwer verletzt und ist seitdem nicht mehr öffentlich aufgetreten.