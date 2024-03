Eigentlich hat die temperamentvolle Sängerin gerade erst ihr neues Album veröffentlicht - doch alles dreht sich nur darum: Ein inniges Foto, das Shakira (47) auf Instagram postete. Es zeigt sie - knapp bekleidet - mit einem ebenso karg bedeckten Schönling, der sie umarmt und seine Hand lasziv auf ihrem Oberschenkel platziert hat. Auch er ist kein Unbekannter. Es handelt sich um den Schauspieler Lucien Laviscount (31). Der attraktive Brite wurde durch die Rolle des Alfie in der Netflix-Serie „Emily in Paris“ zum Star.

In den Kommentaren schwärmen die User von dem schönen Paar - und fragen sich natürlich, ob die beiden wirklich ein Paar sind. Doch nein, sind sie nicht. Denn Shakira kommentierte den Beitrag mit den Worten: „Afinando el tiro con @its_lucien en Puntería #LMYNL“, was darauf hinweist, dass der Schauspieler ihr Co-Star im Video zu einem Song sein wird, den sie mit Cardi B (31) veröffentlichen wird.

Rosenkrieg mit dem Ex

Schade, denn vergönnt hätten ihr das Liebesglück viele von Herzen. Im Juni 2022 beendete Shakira ihre Beziehung mit Gerard Piquet (37) nach elf Jahren. Sie soll den Ex-Fußballer beim Fremdgehen erwischt haben. Es folgte ein Rosenkrieg inklusive Gerüchten, dass der Seitensprung durch ein Marmeladenglas aufgeflogen sein soll. Shakira entdeckte Marmelade einer Sorte im Kühlschrank, die niemand in der Familie mag - und Gerard geriet in Erklärungsnotstand.

Für Aufklärung könnte das neue Album „Las mujeres ya no lloran“ sorgen, das bereits veröffentlichte Songs wie auch bisher unveröffentlichte Singles enthält, die auf alles anspielen, was die Künstlerin in den letzten Jahren erlebt hat und das just am selben Tag veröffentlicht wurde, wie das innige Posting mit dem Schauspieler. Also doch alles nur Marketing.... Ihren Ex wird es wenig stören, welche privaten Details Shakira in den neuen Songs mit ihren Fans teilt. Er ist mit seiner Affäre Clara Chia Martí (25) nach wie vor glücklich liiert und steht öffentlich zu ihr.