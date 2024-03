Elf Jahre lang galten sie als Traumpaar, 2022 gaben Musikerin Shakira (47) und Ex-Kicker Gerard Piqué (37) allerdings ihre Trennung bekannt. Was folgte, war ein monatelanger, teils öffentlicher, Rosenkrieg. Piqué soll die Sängerin betrogen haben, sie rechnete daraufhin auch musikalisch mit ihm ab.

Harte Worte

Im Interview mit der „Sunday Times“legt die 47-Jährige jetzt noch einmal nach: „Lange Zeit habe ich meine Karriere auf Eis gelegt, um an der Seite von Gerard zu sein, damit er Fußball spielen kann. Ich habe viel für die Liebe geopfert.“

Vor allem die gemeinsamen Söhne Milan (11) und Sasha (9) standen nach der Trennungen erster Stelle für die Sängerin - jetzt will sie sich wieder mehr auf ihre Musikkarriere konzentrieren. Am 22. März erscheint nach sieben Jahren Pause ihr neues Album „Las Mujeres Ya No Lloran“ (Deutsch: „Frauen weinen nicht mehr“).

„Es gab so viele Teile meines Lebens, die vor meinen Augen zerbröckelten, und ich musste mich in gewisser Weise wieder aufbauen, die Knochen vom Boden aufheben und sie alle zusammensetzen“, so die Sängerin. „Der Klebstoff, der alles zusammenhielt, war die Musik.“

Shakira stellte ihre Karriere für die Familie zurück © APA/AFP/ANGELA WEISS

Auf Instagram schreibt sie über ihr neues Album: „,Las Mujeres Ya No Lloran‘ besteht aus Tränen, die in Diamanten verwandelt wurden.“ Schmerz und Lebenserfahrung, die in Kreativität umgewandelt wurden.

Shakira lebt mittlerweile mit ihren beiden Söhnen in Miami, Piqué mit seiner neuen Lebensgefährtin in Barcelona. Das Sorgerecht für die beiden Kinder wurde der Sängerin zugesprochen.