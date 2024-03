Sängerin Fernanda Brandão (40) wird ein weiteres Mal Mutter. Dies verriet die 40-Jährige im Interview mit dem Magazin „Gala“.„Mein Mann und ich haben uns sehr gewünscht, dass unsere Tochter ein Geschwisterchen bekommt. Aber wir hätten nie gedacht, dass es so schnell passiert“, so die einstige „Hot Banditoz“-Sängerin, die im April 2022 erstmals Mutter wurde.

Schwierige Schwangerschaft

Damals wollte sie das Kind eigentlich auf natürlichem Wege in der Wildnis in Lappland zur Welt bringen. Dann aber musste sie ins Krankenhaus, da sie unter einer Schwangerschaftsvergiftung litt.

„Ich hatte eine schwere Präeklampsie­, eine Schwangerschaftsvergiftung, bei der der Blutdruck ansteigt und sowohl Mutter als auch Kind in großer Gefahr sind“, so Brandão. Und weiter: „Die Erfahrung, die ich in der ersten Schwangerschaft gemacht habe, war echt krass. Es war wirklich haarscharf.“

Die Musikerin ist seit 2021 mit Roman Weber verlobt. Das Paar lebt seit einigen Jahren in der Region Lappland in Finnland. Ihr zweites Kind wolle sie angesichts der Erfahrungen mit ihrer ersten Geburt nun in Deutschland zur Welt bringen.