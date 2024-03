Dem norwegischen König Harald V. (87) ist ein Herzschrittmacher eingesetzt worden. Das teilte der norwegische Hof am Dienstag mit. Die Operation sei demnach erfolgreich verlaufen und dem König gehe es gut. Er werde noch einige Tage im Krankenhaus bleiben, hieß es in der Mitteilung des Königshauses.

Harald war während einer Urlaubsreise in Malaysia Ende Februar an einer Infektion erkrankt und dort in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wie das Königshaus damals mitgeteilt hatte. Vor dem Flug zurück in die Heimat war ihm ein vorübergehender Herzschrittmacher eingesetzt worden. Dieser wurde nun durch einen permanenten Schrittmacher ersetzt.

König Harald ist der älteste Monarch Europas; er sitzt seit 1991 auf dem norwegischen Thron. Er hat seit geraumer Zeit immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Zuletzt plagte ihn im Winter eine Atemwegsinfektion.