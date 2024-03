Auch im fortgeschrittenen Alter von 86 Jahren bleibt Sir Anthony Hopkins ein unermüdlicher Schaffer in der Schauspielwelt. Das Wort „Ruhestand“ findet dabei keinen Platz in seinem Wortschatz. Der zweifache Oscar-Preisträger zeigt keinerlei Anzeichen, sich in absehbarer Zeit von der Schauspielbühne zurückzuziehen. Dem US-Magazin „Deadline“ zufolge wird er in der neuesten Verfilmung von H.G. Wells‘ Klassiker „Die Insel des Dr. Moreau“ mit dem Titel „Eyes in the Trees“ mitspielen.

„Ich bin ein Workaholic“

Trotz seiner zahlreichen Erfolge arbeitet Hopkins weiterhin an einer Vielzahl von Projekten: „Ich bin ein Workaholic“, gestand er in einem Interview mit dem „AARP Magazine“. Seine Neugier und sein Schaffensdrang lassen ihn nicht zur Ruhe kommen. Neben der Schauspielerei widmet er sich der Malerei, der Musik und dem Lesen.

Zuletzt war Hopkins im Weltkriegsdrama „One Life“, dem Coming-of-Age-Film „Zeiten des Umbruchs“ und die Darstellung von Sigmund Freud in „Freud‘s Last Session“ zu sehen. Außerdem lieh er in Zack Snyders „Rebel Moon“ einem humanoiden Roboter seine Stimme und wirkte in der NFT-Premiere „Zero Contact“ mit.

Diese unermüdliche Arbeit bezeichnet Hopkins als Quelle seiner Energie und Lebensfreude, die ihn neben seiner Ehe mit Stella Arroyave vital hält. Neben „Eyes in the Trees“ hat Hopkins bereits für weitere spannende Projekte wie den Horror-Thriller „Locked“ und die von Roland Emmerich produzierte Gladiatoren-Serie „Those About to Die“, in der er Kaiser Vespasian spielt, zugesagt. Ein Ende des kreativen Schaffens ist für den Oscar-Preisträger nicht in Sicht.

Zweifacher Oscar-Preisträger

Internationale Bekanntheit erlangte Hopkins erst im Alter von 50 Jahren, als er mit seiner Darstellung des Dr. Hannibal Lecter in „Das Schweigen der Lämmer“ Filmgeschichte schrieb. Für diese Rolle gewann er 1992 nicht nur seinen ersten Oscar, sondern er ging mit der Figur als einer der bekanntesten und besten Bösewichte in die Filmgeschichte ein.

Sein zweiter Oscar folgte fast 30 Jahre später: 2021 schockierte Hopkins Hollywood, als er sich für seine Rolle in dem Demenzdrama „The Father“ gegen den damaligen Favoriten Chadwick Boseman durchsetzte. Boseman, der kurz vor der Verleihung verstorben war, galt damals als der klare Favorit auf den Goldjungen. Hopkins ist damit der älteste Oscar-Preisträger in einer Schauspielkategorie.