Sie gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Zeit. Die britische Sängerin Adele (35) hat in den vergangenen Jahren unzählige Musikpreise gewonnen. Ihre Konzerte sind immer ausverkauft und sie hat ihre eigene Show in Las Vegas.

Konzert der Superlative

Nun kommt die 35-Jährige im Rahmen ihrer anstehenden Tour nach Deutschland, wie die „Bild“ berichtet. Der Superstar würde für mindestens vier exklusive Konzerttermine in München zu Gast sein. Die Termine am 2., 3., 9. und 10. August seien bereits fixiert, laut Veranstalter handle es sich um die einzigen Europa-Konzerte, die der Superstar geben würde.

Hinter dem Konzert-Deal stecken Klaus Leutgeb, der bereits Veranstaltungen mit Musikern wie Robbie Williams oder Helene Fischer organisierte, und Marek Lieberberg. Dieser steckt hinter Erfolgsformaten wie „Rock am Ring“.

Auf dem Messegelände der bayrischen Metropole hätten rund 80.000 Menschen Platz, wie die „Bild“ schreibt. Die Veranstalter hätten sich bereits seit längerem bemüht, Adele nach Deutschland einzuladen. Nun bekamen sie eine offizielle Zusage.

Der Superstar bestätigte die freudigen Neuigkeiten bereits via Instagram. Dort verrät Adele, dass sie seit 2016 nicht mehr in Europa aufgetreten ist. Deshalb freue sie sich sehr auf den Auftritt in München. „Also vor ein paar Monaten bekam ich einen Anruf wegen einiger Sommershows. Ich war mit meinen Shows im Londoner Hyde Park und meiner Residenz in Vegas zufrieden, also hatte ich keine anderen Pläne. Ich war jedoch zu neugierig, um dieser Idee nicht nachzukommen - ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, das um jede Show, die ich aufführen möchte, herumgebaut wird. Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen.“