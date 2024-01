Sie galt in den 2000er-Jahren als eine der Kultserien aus der Talentschmiede Disney: „Die Zauberer vom Waverly Place“ begeisterte nicht nur Millionen von Zusehern, sondern wurde auch zum großen Sprungbrett für Schauspielerin Selena Gomez (31). Heute, fast 20 Jahre später, ist sie millionenschwer und als Schauspielerin, Sängerin und Unternehmerin mit ihrer Beautylinie „Rare Beauty“ erfolgreich. Zudem ist sie die Königin von Instagram und gilt mit 429 Millionen Followern als eine der erfolgreichsten Frauen der Social-Media-Plattform.

Disney-Kultserie begeisterte Millionenpublikum

Von 2007 bis 2012 flimmerten 110 Episoden in vier Staffeln verpackt über die Fernsehbildschirme. Die Sitcom, die sich um die fiktive Zaubererfamilie Russo aus New York City dreht, zählt zu einer der erfolgreichsten ihrer Zeit. Gomez wurde durch ihre Rolle der Teenagerin Alex Russo bekannt, an ihrer Seite spielten David Henrie, Jake T. Austin, Jennifer Stone, David DeLuise sowie Maria Canals-Barrera.

Die Familie betrieb am „Waverly Place“ in New York einen Sandwich-Shop, dabei mussten sie stets ein magisches Geheimnis hüten. Vater Jerry war ein Zauberer, auch seine Kinder Alex (Selena Gomez), Justin (David Henrie) und Max (Jake T. Austin) hatten Zauberkräfte. Dies sorgte im Verlauf der Serie immer wieder für lustige Zwischenfälle. Die Sitcom war zudem bekannt für ihre berühmten Stargäste, unter anderem Sängerin Shakira, Magier David Copperfield, Dwayne Johnson oder Cindy Crawford.

Einige Bilder vom Set:

Vor rund einem Jahr kündigten die Schauspieler David DeLuise und Jennifer Stone einen „Wizards of Waverly Podcast“ an. Dort gaben sie in den vergangenen Episoden persönliche Einblicke in ihre Arbeit am Set und das ein oder andere Geheimnis.

Großes Comeback

Nun folgt das nächste Projekt: In diesem Jahr soll eine Nachfolgeserie (Sequel) der Sitcom gedreht werden. Gomez kündigte die Zusammenarbeit kürzlich in ihrer Story auf Instagram an. Das Sequel soll sich um den ältesten Sohn der Familie, Justin Russo, drehen. Er hat seine Zauberkräfte hinter sich gelassen, um sich ein menschliches Leben mit seiner Frau und ihren beiden Söhnen aufzubauen. „Die Russos freuen sich darauf, wieder ein Teil eurer Familie zu werden, aber wir sind gewachsen. 2024, das Jahr, in dem der Zauber zurückkommt!“, schreibt der Schauspieler via Instagram.

Die Serie wird von Henrie (34) und Gomez als ausführenden Produzenten mitentwickelt und soll Ende 2025 erscheinen. Während Henrie dauerhaft in seine alte Rolle zurückschlüpft, wird Gomez nur als Gast zu sehen sein. In einem ersten Videoausschnitt sind Best-of-Momente aus dem Original zu sehen.

Dass Sequels wie dieses durchaus erfolgreich sein können, zeigen andere Neuauflagen wie „Zoey102“, „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ oder „And Just Like That“. Andere Formate waren weniger gefragt und konnten mit dem Erfolg des Originals nicht mithalten. Darunter „How I Met Your Father“, „Pretty Little Liars: Original Sin“ oder das „Gossip Girl“-Reboot.