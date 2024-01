Nun darf er endlich auch im echten Leben sein „Happy End“ feiern - Schauspieler Josh Radnor (49), der als ewiger Junggeselle Ted Mosby in der Kult-Serie „How I Met Your Mother“ bekannt ist, hat seine bessere Hälfte gefunden. Der US-Star heiratete vor rund zwei Wochen seine große Liebe Jordana Jacobs.

Romantische Kulisse

Via Instagram hat der 49-Jährige nun weitere Details zur Hochzeit bekannt gegeben. Radnor zeigt seinen Fans private Einblicke in die Zeremonie und Feierlichkeiten, die auf einem Anwesen im Hudson Valley stattgefunden haben, wie die „Bunte“ berichtet. Das Paar hat sich für eine romantische Winterhochzeit entschieden, allerdings nicht mit einem echten Schneesturm gerechnet. Auf den Bildern ist zu sehen, dass es heftig schneit. Das frisch getraute Ehepaar zeigt sich anschließend verliebt in einer schneebedeckten Landschaft.

Der Schauspieler widmet seiner Frau liebevolle Worte: „Ich kann gar nicht glauben, was für ein unglaubliches Glück ich habe, diese außergewöhnliche Frau nun meine Ehefrau nennen zu können.“ Ende letzten Jahres hatte der 49-Jährige im Rahmen eines Auftritts bestätigt, dass er sich verlobt habe. Radnor widmete seiner Herzdame auch einen eigenen Song.