In der Nacht auf Montag gingen die 29. „Critics Choice Awards“ über die Bühne. Sie gelten neben den „Golden Globes“ ebenfalls als Wegweiser für die anstehende Oscar-Verleihung im März. Wie auch bei den Globes führt „Oppenheimer“ mit einem fulminanten Sieg in acht Kategorien: Best Picture, Best Acting Ensemble, Best Director for Christopher Nolan, Best Supporting Actor for Robert Downey Jr., Best Cinematography, Best Score, Best Editing, and Best Visual Effects.

Strahlende Sieger

Auch die Realverfimung von „Barbie“ durfte sich über einige Auszeichnungen freuen, bei den „Golden Globes“ ging der Kassenschlager fast leer aus. Das Team freute sich über: Best Comedy, Best Original Screenplay, Best Song for „I‘m Just Ken,“ Best Production Design, Best Costume Design and Best Hair and Makeup.

Emma Stone konnte ebenfalls mit ihrer Leistung in „Poor Things“ überzeugen, sie gewann den Preis als beste Schauspielerin. „The Holdovers“ brachte gleich drei Sieger hervor: Paul Giamatti als bester Schauspieler, Da‘Vine Joy Randolph als beste Nebendarstellerin und Dominic Sessa als bester Jung-Schauspieler.

Neben den großen Hollywood-Produktionen konnten auch einige Serienformate überzeugen. „Succession“, „The Bear“ und „Beef“ durften sich über Auszeichnungen freuen. Der Preis der besten Schauspielerin ging an Sarah Snook, bester Schauspieler wurde Kieran Culkin. Auch Jeremy Allen White wurde als bester Schauspieler in seiner Kategorie ausgezeichnet.