Schauspieler und „Oscar“-Preisträger Gary Oldman (65) sagte jüngst in dem „Happy Sad Confused Podcast“ des US-Moderators Josh Horowitz, dass sein Spiel in den Harry Potter-Filmen nur mittelmäßig war: „Hätte ich gewusst, was kommt, hätte ich es, ehrlich gesagt, anders gespielt“, heißt es im Branchenblatt „Hollywood Reporter“.

Hätte er die Bücher gelesen, so Oldman weiter, wäre sein Spiel anders gewesen. In dem Podcast von Horowitz findet er aber auch offene Worte über andere Rollen, die er gespielt hat: „Ich sage wie es ist (es ist so subjektiv).“ Während einige meinen „Oh, ich liebe dich in diesem Film“ habe er gedacht: „Ich bin so schlecht in diesem Film.“ Aber er sehe etwas anderes. Die Rolle von Sirius Black spielte Oldman in „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ sowie zwei weiteren Teilen.

Harry Potter rettete ihn auch

In der „Drew Barrymore Show“ sagte er aber auch, dass Harry Potter sowie seine Rolle als Comissioner Gordon in „Batman“ von Christopher Nolan ihn gerettet hätten: „Im Alter von 42 Jahren wachte ich plötzlich auf, irgendwie geschieden und ich hatte mich um die Jungs zu kümmern.“ Durch seine Rollen in Harry Potter und Batman hätte er für die wenigste Arbeit das meiste Geld bekommen und konnte dann zu Hause bei seinen Kindern sein.