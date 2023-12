In den letzten Monaten machte Til Schweiger (59) vor allem durch Negativ-Schlagzeilen von sich reden. Dem deutschen Kult-Schauspieler wurde vorgeworfen, dass er am Set betrunken gewesen sei und andere verbal und physisch angegriffen habe.

Neues Kapitel

Inzwischen wirkt er geläutert, hat sich öffentlich entschuldigt und sein Fehlverhalten eingesehen. Schweiger soll sich nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe auch in Therapie begeben haben. In dieser schweren Zeit sollen ihn vor allem seine engen Freunde sowie seine Familie unterstützt haben. Nun soll auch eine neue Frau in sein Leben getreten sein.

In einem Interview mit der „Bild“ berichtet der 59-Jährige von seinen Erfahrungen der letzten Monate: „Alle, die sich um mich Sorgen gemacht haben, tun das nicht mehr. Und das soll auch so bleiben.“ Weiters bestätigt der Schauspieler, dass er wieder vergeben ist und es eine neue Frau an seiner Seite gäbe: „Ja. Aber das ist privat“. Details zu seiner aktuellen Partnerin wollte er nicht verraten.

Wer die mysteriöse Frau ist und wie die beiden sich kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Seine letzte Freundin Sandra Biehl hatte der Schauspieler 2020 bei Dreharbeiten der NDR-Talkshow getroffen. Die beiden trennten 31 Jahre. Ende 2021 gab Schweiger bekannt, dass die beiden nicht mehr zusammen sind, aber weiterhin gute Freunde wären.