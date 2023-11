Es könnte nicht besser laufen für das junge Glamour-Paar: Verliebt jetten Victoria Swarovski (30) und Mark Mateschitz (31) um die Welt. Am Wochenende feierten sie den Sieg von Max Verstappen beim Formel-1-Finale im Wüstenstaat. Die 30-Jährige, die am Wochenende gemeinsam mit Show-Legende Thomas Gottschalk auf RTL die große „Disney 100“ -Jubiläumsshow moderieren wird, zeigte sich perfekt gestylt und gut gelaunt auf der Rennstrecke in Abu Dhabi.

Liebesurlaub sorgte für Shitstorm

Zuletzt sah man die beiden ebenfalls bei einem Formel-1-Rennen, nämlich beim Großen Preis von Österreich in der Steiermark. Auf ihrem Social-Media-Kanal hat Swarovski indes noch nichts über ihren Trip gepostet. Nachdem im Sommer die Wogen angesichts eines Luxusurlaubs des Paares auf einer Yacht hochgegangen waren, will die Moderatorin den Ball diesmal vielleicht lieber flach halten.