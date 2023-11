Hollywoodstar Bradley Cooper (48) konnte im Zuge seiner Karriere bereits einige Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Neben Grammys, MTV Movie Awards und dem Titel „Sexiest Man Alive“ kann Cooper eine weitere Errungenschaft hinzufügen. Der 48-Jährige wurde kürzlich zum Lebensretter.

Spontane Lebensrettung

Schauspielerin Brooke Shields (58) ist vor einigen Wochen kurz vor ihrer Show „Previously Owned by Brooke Shields“ in einem New Yorker Café zusammengebrochen. Die 58-Jährige erlitt einen schweren Krampfanfall und stürzte zu Boden. „Ich fing an, aus dem Mund zu schäumen, und lief völlig blau an und versuchte, meine Zunge zu verschlucken.“

Cooper, der zufällig vor Ort war, eilte sofort zu der Schauspielerin und leistete Erste Hilfe. Sein Assistent habe ihn zuvor über Shields Zusammenbruch informiert. Die 58-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert, Cooper sei dabei nicht von ihrer Seite gewichen. „Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in einen Krankenwagen verladen wurde und an ein Sauerstoffgerät angeschlossen war. Und Bradley, der verdammte Bradley Cooper, sitzt neben mir und hält meine Hand“, erinnert sie sich an die Szenen nach ihrer Ohnmacht.

Doch was war passiert? Im Krankenhaus sei nach mehreren Tests festgestellt worden, dass Shields vor ihrem Anfall zu viel Wasser getrunken hätte. In Kombination mit ihrem Natriummangel hätte dies den Anfall zur Folge gehabt.