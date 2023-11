Seit 2010 sind der Sänger Joel Madden (44) und Nicole Richie (42) miteinander verheiratet, vier Jahre zuvor lernten sie sich kennen. Ihre skandalfreie Ehe gilt in der schillernden Welt der Stars als Seltenheit. In der Talkshow „The Drew Barrymore Show“ sprach der „Good Charlotte“-Leadsänger ehrlich über seine Beziehung mit der Adoptivtochter von Lionel Richie (74).

Die wahre Liebe und Selbstakzeptanz

Gemeinsam ist das Paar Eltern von zwei Kindern: Tochter Harlow (15) und Sohn Sparrow (13). Über beide sagte der Musiker, dass sie es ihm einfach machen, Vater zu sein. „Sie sind großartig, wie ihre Mutter“, ergänzte er den Lobgesang auf seine geliebte Familie. Allerdings betonte der Sänger, dass auch sie nur Menschen seien und keineswegs versuchen, sich perfekt darzustellen. Tatsächlich gehe das Paar regelmäßig gemeinsam in die Therapie - und das nicht zu knapp: „Wir machen viel Therapie zusammen“, erzählt der 44-Jährige und stellt klar, dass auch sie an sich arbeiten müssen.

Madden fuhr fort: „Aber ich denke, Sie sprechen davon, sich selbst in Szene zu setzen, und ich denke, man kann sich auch auf die falsche Weise in Szene setzen. Man muss sich also zuerst selbst lieben und ich denke, man muss sich auf die richtige Art und Weise in Szene setzen.“

Die besondere Bindung zwischen Zwillingsbrüdern

Maddens eineiiger Zwillingsbruder Benji (44) ist seit 2015 mit der Star-Schauspielerin Cameron Diaz (51) verheiratet. Für ihre Beziehung hatte der „Good Charlotte“-Leadsänger auch nur schöne Worte übrig: „Sie führen eine wunderschöne Beziehung“. Er sei unendlich dankbar, eine wachsende Familie von guten Menschen um sich zu haben, die auch unvollkommen seien und sich nicht verstellten. Zu seinem Bruder, mit dem er auch das Pop-Rock-Duo „The Madden Brothers“ bildet, teilt Madden eine sehr enge Verbindung.