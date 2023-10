Drew Barrymore (48) überraschte in einer aktuellen Folge ihrer Talkshow „The Drew Barrymore Show“ mit Aussagen über ihre neue Beziehung. Nachdem Barrymores Schauspiel-Kollegin Gwyneth Paltrow (51) sie im Rahmen ihrer Show dazu überreden wollte, sich auf der Dating-App Bumble zu registrieren, ließ die „E.T.“-Darstellerin die Bombe platzen: „Lustigerweise habe ich die Person, mit der ich mich seit drei Jahren treffe, über die Promi-Dating-App Raya kennengelernt.“

Obwohl sie nicht mehr weiter darauf einging, ließ sie sich noch eine Anekdote entlocken. Sie habe ihren Partner zu einer Hochzeit in der kommenden Woche eingeladen, worauf dieser antwortete: „Wow, nach dreieinhalb Jahren lädst du mich zu einer Hochzeit ein?“ Ob es bald einen ersten offiziellen Auftritt des Paares in der Öffentlichkeit geben wird, ist fraglich.

Hassliebe mit Online-Dating

Barrymore hatte sich 2016 von ihrem dritten Ehemann Will Kopelman scheiden lassen und war seitdem als Single aufgetreten. Mit Kopelman hat sie zwei gemeinsame Töchter, Olive (11) und Frankie (9). In den vergangenen Jahren hat sie offen über ihre schlechten Erfahrungen bei der Partnersuche gesprochen. Auch Dating-Apps seien ihr immer zuwider gewesen. Besonders die Einfältigkeit und der fehlende Realitätsbezug der männlichen Nutzer ließen sie an der digitalen Datingkultur verzweifeln. Nun scheint die Schauspielerin jedoch mithilfe einer Dating-App das große Los gezogen zu haben.