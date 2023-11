Will Smith (55) und seine Noch-Ehefrau Jada Pinkett Smith (52) sorgten in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen. Kurz vor dem Erscheinen ihrer Memoiren „Worthy“ wurde bekannt, dass das einstige Hollywood-Traumpaar bereits seit sieben Jahren getrennt ist. Die beiden hatten 1997 geheiratet und 2016 gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen.

Affäre mit einem Mann

Zum Wohle ihrer zwei gemeinsamen Kinder, Jaden und Willow, sowie Sohn Trey, den Smith aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe brachte, pflegen die Schauspieler ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Die Smiths mussten in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit bösen Affären-Gerüchten umgehen. Es wurde behauptet, der 55-Jährige sei homosexuell, die beiden würden eine offene Ehe führen oder gar Swinger sein.

Aktuell macht eine weitere Aussage die Runde: Ein Mann, der sich vielfach als Smiths persönlicher Assistent ausgegeben hat, ist sich sicher, er hätte den Hollywoodstar vor Jahren mit seinem „Der Prinz von Bel-Air“-Co-Star Duane Martin (58) beim Sex in einer Umkleide am Set erwischt.

Nun äußern sich Jada Pinkett Smith und Ehemann Will erstmals zu den Vorwürfen. Die 52-Jährige bezieht in einem aktuellen Interview mit „The Breakfast Club“ Stellung: „Das ist einfach lächerlich, es ist Unsinn. Wir werden rechtliche Schritte einleiten.“ Auch Will Smith lässt gegenüber der Plattform „TMZ“ ausrichten, dass die Vorwürfe „eindeutig falsch“ sind und keinesfalls der Wahrheit entsprechen.

Die angebliche Affäre von Smith, Duane Martin, war von 1996 bis 2020 mit Tisha Campbell (55) verheiratet. Die Schauspielerin war im Jahr 1991 ebenfalls in einer Folge der Serie „Der Prinz von Bel-Air“ zu sehen. Im Jahr 2018 reichte die 55-Jährige die Scheidung ein. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne.