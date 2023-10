„Ich wusste, dass es intensive Reaktionen geben würde. Und das war der Moment, in dem ich beschloss, an seiner Seite zu bleiben“, sagte die 52-Jährige am Montagabend (Ortszeit) in der britischen TV-Show „The One Show“.

Vorfall brachte Paar näher zusammen

„Es ist schon komisch, wie intensive Situationen die Liebe verstärken können, und es war eine ziemlich schwierige Zeit, aber sie hat uns definitiv näher zusammengebracht.“ Das seit 1997 verheiratete Paar hatte zu dem Zeitpunkt schon jahrelang „völlig getrennte Leben“ geführt, wie die Schauspielerin Mitte Oktober vor Erscheinen ihrer Memoiren „Worthy“ verriet.

Zum heutigen Verhältnis des Paares sagte sie: „Ich würde sagen, dass Will und ich uns für eine Beziehung entschieden haben, die zu dem passt, was wir uns wünschen, und so hatten wir unsere Trennung und dann kamen die Oscars und wir sind definitiv auf einem anderen Weg.“

Von Oscar-Akademie ausgeschlossen

Smith hatte Chris Rock bei der Oscar-Verleihung 2022 auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Pinkett Smith gemacht hatte. Der Scherz bezog sich auf die Kurzhaarfrisur, die Smiths Frau wegen ihres krankheitsbedingten Haarausfalls trägt. Smith entschuldigte sich später. Er wurde für zehn Jahre von Veranstaltungen der Oscar-Akademie ausgeschlossen.

Nach Erscheinen der Memoiren seiner Frau hatte Smith in einer E-Mail an die „New York Times“ geschrieben, ihre Enthüllungen hätten ihn „wachgerüttelt“. Sie sei „widerstandsfähiger, klüger und mitfühlender“, als er bisher angenommen hatte. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder, zudem hat Smith noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung.