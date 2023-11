Hotels, Restaurants, Produkte - zu fast alles im Leben haben Menschen eine Meinung und geben in weiterer Folge Bewertungen ab. Schlussfolgernd können dann eigentlich auch Beziehungen bewertet werden, die eigenen, aber auch die der anderen. Mit diesem und anderen Themen setzen sich Monica Weinzettl und Gerold Rudle in ihrem neuen Kabarettprogramm „5 Sterne-Beziehung ... und andere Märchen“ auseinander. „Wir leben mit unseren Mitmenschen um die Wette“, stellt Weinzettl fest. „Das passiert vor allem auf materialistischer Ebene und in weiterer Folge lassen wir uns davon beeinflussen, was andere Menschen sagen.“ Weniger bewerten und wieder mehr denken ist die Conclusio des Programms, das sich durch die verschiedenen Ebenen von Beziehungen arbeitet wie durch ein Märchenbuch und von der 5-Sterne-Prinzessin und dem 5-Sterne-Prinzen und dem 5-Sterne-Sexleben erzählt.