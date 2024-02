„Das soll gesunde Ernährung sein?“, dachte sich ein Grundwehrdiener am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. Obwohl die heimischen Kasernen zum Mittagsmenü einen „Klimateller“ anbieten, das Tageskostengeld für Soldaten erhöht wurde und die Verpflegung beim Bundesheer nachhaltiger und gesünder werden soll, hat die „Kaltversorgung“ den jungen Mann nicht überzeugt. Denn das, was in der Kaserne zum Abendessen auf den Tisch kommt, habe seiner Meinung nach nichts mit gesunder Ernährung zu tun.