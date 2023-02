Lustige Gestalten tummeln sich zu Fasching auf zahlreichen Umzügen und Partys – die Devise ist meist, je kreativer das Kostüm, desto besser. Nach der Zwangspause sind am 21. Februar auch in der steirischen Landeshauptstadt Graz wieder die Narren unterwegs. Vor allem handwerklich talentierte Faschingsfans machen sich eine Aufgabe daraus, jedes Jahr ausgefallenere Kreationen aus allerlei Materialien wie Haushaltsutensilien und Stoff zusammenzuzimmern. Die Anschaffung vorgefertigter, hochwertiger Kostüme aus dem Handel kann nämlich schnell kostspielig werden, so kann ein neues Outfit im Kostümhandel schnell einmal 60 bis 100 Euro kosten.

Neben DIY-Kostümen (Do It Yourself) werden aus diesem Grund auch Kostüme aus zweiter Hand immer beliebter. Auf Wiederverkaufsplattformen finden sich Faschingskostüme jeglicher Art, sowohl für Kinder als auch Erwachsene. 16.000 Kostüme werden allein auf "Willhaben" angeboten, auf der Secondhand-Plattform "Sellpy" sind es mehr als 1400. Angebotene Kostüme sind häufig selten getragen und stellen dadurch nicht nur eine preisgünstigere Alternative dar, sondern sind gleichzeitig auch besser für die Umwelt. Oft lohnt es sich zudem, auf Wiederverkaufsplattformen nach Produkten zu suchen, die in der Nähe des eigenen Wohnorts verkauft werden. Auf diese Weise kann zusätzlich nach Möglichkeit auf den Versand und die dadurch entstehenden Kosten und Emissionen verzichtet werden.

Bereits vorhandene Verkleidungen, die bereits einmal zu Halloween getragen wurden, können vielfach auch als Faschingskostüm dienen. Für mehr Abwechslung bietet es sich zudem an, unter Freunden zu tauschen. Auch im Kostümverleih wird man zu oft günstigen Preisen fündig.

Die beliebtesten Kostüme

Bereits jetzt zeigt sich, die beliebtesten Kostüme für den Fasching sind heuer vielseitig. Figuren aus Film und Fernsehen, Berufsgruppen, aber auch Tiere erfreuen sich auf den Wiederverkaufsplattformen großer Beliebtheit.

Vor allem Kostüme inspiriert durch Filme wie "The Great Gatsby" und "Superman" kommen gut an, das ergab unter anderem eine Untersuchung der österreichischen Plattform "Willhaben", die sich ansah, welche Begriffe am häufigsten gesucht werden. Auch auf die Klassiker greifen Kundinnen und Kunden gerne zurück, für das Narrenfest schlüpfen Faschingsfans immer noch gerne in die Rolle von Polizisten, Cheerleadern und Krankenpflegern.

Harry Potter und Elsa ganz weit oben

Der junge Magier Harry Potter und die Welt von Hogwarts haben die Kindheit zahlreicher Menschen geprägt und tun es immer noch. Kein Wunder, dass sich Kostüme aus dem Zauberuniversum auch auf Secondhand-Plattformen großer Beliebtheit erfreuen. Doch auch klassische Hexen- und Zaubererkostüme und Wednesday Addams sind stark nachgefragt.

Marienkäfer sind ein beliebtes Faschingskostüm © imago images / Panthermedia (´Kzenon´ via www.imago-images.de)

Emsige Bienen, Marienkäfer und Disney-Prinzessinnen schaffen es ebenfalls in die Liste der beliebtesten Faschingskostüme auf Wiederverkaufsplattformen. Vor allem die bekannte Figur "Elsa" aus der "Eiskönigin" ist sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen eines der begehrtesten Kostüme in der Prinzessinnen-Kategorie.