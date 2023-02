Lässige Eleganz ist das Markenzeichen skandinavischer Mode. Bei der Fashion Week in Kopenhagen vereinte sich nostalgischer 90er-Flair mit modernem Design – eine Liste der 10 coolsten Trends vom Laufsteg.

New York, Paris, London, Mailand – die Modehauptstädte Europas dominieren zweimal im Jahr das Geschehen in der Fashion-Branche, in den vergangenen Jahren hat sich die Fashion Week in Kopenhagen in Europa jedoch ebenfalls ihren Platz im Scheinwerferlicht erkämpft und versendet mit dem Fokus auf nachhaltig produzierte Mode eine zukunftsträchtige Botschaft.

Vor Kurzem wurde in der Modehauptstadt Skandinaviens die Mode für Herbst und Winter 2023 präsentiert. Der Mix aus wiederbelebten Trends der 90er-Jahre und unverkennbarer nordeuropäischer Gelassenheit produziert einzigartige Stilkombinationen, die die Nostalgie über die vergangenen Jahrzehnte einfangen. Eröffnet wurde die Fashion Week in der dänischen Hauptstadt von Eszter Áron und ihrem Label Aeron. Die gebürtige Ungarin setzt nicht nur auf nachhaltige Materialien, sondern schafft mit auffälliger Diversität am Laufsteg einen Platz für die modische Expression von Frauen jeder Körperform und Ethnizität.

10 coole Skandi-Trends

Von transparenten Stoffen, über Denim-Looks bis hin zu Leder-Optik, das sind die 10 coolsten Skandi-Trends von den dänischen Laufstegen.

Trend #1: 90er-Jahre-Nostalgie

Boleros, weite Hosen, lange Schlauchtops – die Mode von 2023 nimmt mit auf eine Zeitreise in das legendäre Jahrzehnt der Spice Girls, Friends und Lavalampen. Spaghettiträger über Hemden sind ebenso wieder in Mode wie Langarmshirts mit Schulter Cut-outs. Brands wie TG Botanical, (di)vision und A Roege Hove interpretierten die Schlüsseltrends der 90er-Jahre auf ihre Weise neu.

Trend #2: Skater-Style

Skandinavien ist bekannt für seinen lässigen, entspannten Street-Style, unter anderem verknüpft die Brand (di)vision nun farbliche Elemente der nordischen Kultur mit dem Stil der Skaterszene.

Das Label (di)vision im Rahmen der Modewoche © James Cochrane

Trend #3: Je mehr Lagen, desto besser

Die Kombination mehrerer Oberteile, um die Illusion eines durchgängigen Looks zu erzeugen, kommt ebenfalls aus den 90er-Jahren und findet nun, 30 Jahre später, seinen Weg zurück auf die Laufstege. So kombiniert TG Botanical unter anderem eng anliegende Schlauchtops mit Shirts, Holzweiler schickte seine Models unter anderem in übergroßen Pullovern über gleichfarbigen Röcken über den Laufsteg.

Trend #4: Oversized-Blazer

Die Vereinigung bequemer Alltagskleidung mit Business-Chic hat die nordische Modebranche perfektioniert. Übergroße Blazer und Hosenanzüge in Oversized-Optik mit auffällig breiten Schultern, wie sie unter anderem das Label Lovechild umsetzte, vermitteln entspannte Eleganz und eignen sich somit als stilvoller Office-Look.

Trend #5: Transparente Stoffe

Die Haute-Couture-Schauen in Paris machten es vor, in Kopenhagen zieht sich der rote Faden weiter. Transparente, leichte Stoffe finden auch in den Kollektionen der skandinavischen Designer Raum und werden sowohl im sportlichen als auch eleganten Kontext integriert.

Gestuz lässt durchblicken © (c) James Cochrane

Trend #6: Jeans

Unter die auffälligsten Trends der Kopenhagener Modewoche reiht sich die Rückkehr zu Double-Denim, der Kombination von Oberteilen und Unterteilen aus Jeans-Stoffen. Doch auch in reduzierter Form ist der geschichtsreiche Stoff von den Laufstegen nicht wegzudenken, zahlreiche Designer inkorporierten das Material in ihre Kollektionen.

Trend #7: Metallic-Optik

Ob Gold, Silber oder Anthrazit, auf den roten Teppichen der Grammys und der Golden Globes zeichnete sich die Bewegung hin zu schimmernd-glänzenden Stoffen bereits ab. Metallic-Optik erkämpft sich seinen Platz zurück in die Kleiderschränke.

Ganni macht den Metallic-Look alltagstauglich © James Cochrane

Trend #8: Leder-Looks

Inzwischen lässt sich Leder nicht nur aus Kunststoff, sondern auch aus veganen Materialien herstellen. So kann der Trend, der die Laufstege dominiert, ohne schlechten Gewissen ausgelebt werden. Egal, ob in Hosenform, als Blazer, Jacke oder Rock, Leder lässt sich sowohl im Alltag als auch zu professionellen Anlässen in jedes Outfit integrieren.

Schimmerndes Faux-Leder am Gestuz-Laufsteg © (c) James Cochrane

Trend #9: Bleistiftröcke

Eigentlich eher aus dem formellen Büroumfeld bekannt, bahnt sich der Bleistiftrock nun seinen Weg in die Riege der Street-Style-Must-haves. Durch den Mix aus Materialien wird dem Look ein neuer Flair verliehen, so setzte Gestuz unter anderem auf Leder-Optik.

Trend#10: Gecroppte Jacken

Die Nieren bleiben mit den Jacken zwar nicht warm, jedem Outfit verleiht der Trend jedoch einen klassisch und dennoch modernen Twist. Mit Kragen, Puffärmeln und grafischen Mustern werden die Stücke zum Hingucker.