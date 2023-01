In dunkle Nachtclub-Athmosphäre tauchten die zahlreichen Gäste der Valentino Couture-Show am Mittwochabend in Paris ein. Im Bridge Club unter der Pont Alexandre III zeigte das Label seine Kollektion für die Frühling- und Sommerkollektion. In jeder Menge Glitzer, großen Pailletten, transparenten Mesh-Stoffen, überdimensionierten Rüschen und Schleifen liefen die Models über den Laufsteg. Auch Federn und an die 90-Jahre angelehnte Zick-Zack-Muster reihten sich in die aufwendige Couture-Kollektion ein.

Das schrille Farbspektrum von Zitronengelb über Magenta bis hin zu sattem, royalem Blau setzte sich von der dunklen Umgebung ab und ließ die Looks in der Dunkelheit leuchten. Große Blazer und lange, breite Mäntel aus dicken Stoffen dominierten die Show ebenso wie wallende Capes. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Doja Cat, Schauspielerin Anne Hathaway und "Emily in Paris"-Star Ashley Park.

Haute Couture aus 1001 Nacht

In eine orientalisch anmutende, opulente Welt aus 1001 Nacht entführte der libanesische Designer Elie Saab unterdessen mit seiner Kollektion unter dem Motto "A Golden Dawn" ("Goldenes Morgengrauen"). Aufwendige Stickereien, golden schimmernde Details und ausladende Couture-Roben waren am Laufsteg zu sehen, bestickte transparente Stoffe, Capes und große Schleifen fielen wie bei Valentino auch auf Saabs Laufsteg auf - und fingen die mystische Atmosphäre eines anbrechenden Tages ein. Die aufgehende Sonne imitierte der Designer am Ende der Präsentation mit einer fulminanten Hochzeitsrobe, die durch einen bestickten Schleier und einen handgefertigten Kopfschmuck in Form einer Sonne abgerundet wurde.