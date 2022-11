Kate Middleton, die seit dem Tod von Königin Elizabeth II. im September den Titel Prinzessin von Wales trägt, ist seit jeher bekannt dafür, Mode bewusst zu konsumieren, Outfits mehrmals zu tragen oder für spezielle Anlässe umändern zu lassen. Auch vor Teilen großer klassischer Modeketten wie Zara schreckte die ehemalige Herzogin von Cambridge für Auftritte in der Öffentlichkeit nicht zurück – eine Eigenschaft, die der zukünftigen Königsgemahlin Sympathiepunkte in der breiten Bevölkerung bescherte.

Für ihr erstes Staatsbankett als Prinzessin zu Ehren des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa im Royal Pavillon des Buckingham Palace in London ließ sich Kate nun als Zeichen des Beginns einer neuen Ära neu einkleiden – und schlüpfte in ein Kleid ihrer Lieblingsdesignerin Jenny Packham. Das weiße Hochzeitskleid mit Cape, das unter dem Namen "Elspeth" in der Kollektion der Designerin aus 2021 zu finden ist, symbolisiert nicht nur den Aufstieg Middletons innerhalb der royalen Familie, sondern auch den Beginn einer neuen Ära für die Prinzessin. Das zeigte die Britin zudem auch mit einem neuen bordeauxroten Mantelkleid, mit dem sie vor dem Staatsbankett gesehen wurde.

Hommage an Shirley Eaton

Bereits in der Vergangenheit hatte Middleton Kleider Packhams zu unterschiedlichen Anlässen getragen, eines mit ähnlichem Schnitt unter anderem bei der Premiere zum Bond-Film "Keine Zeit zu sterben". Das goldene Kleid, mit dem sie 2021 über den roten Teppich schritt, galt als eine Hommage an Bond-Girl Shirley Eaton aus dem 1964 erschienenen Film "Goldfinger" mit Sean Connery.

Auch bei der Bond-Premiere zu "Keine Zeit zu sterben" trug Prinzessin Kate ein Jenny-Packham-Kleid © CHRIS JACKSON / AFP / picturedesk.com (CHRIS JACKSON)

Für den besonderen Anlass hatte Middleton das originale Design Packhams alterieren und noch mehr Kristalle an den Schultern hinzufügen lassen. Bei Kleinfeld in New York gibt es das Kleid für circa 5000 Dollar zu erstehen. Dass sich die zukünftige Königsgemahlin während der anhaltenden Teuerungskrise in Großbritannien neu einkleiden ließ, stieß jedoch nicht bei allen auf Begeisterung.

Neuer Abschnitt

Im Hinblick auf den neuen Abschnitt im Leben der Prinzessin ist nachzuvollziehen, dass sich Middleton in der royalen Familie auch visuell neu positionieren und ein Zeichen setzen möchte. Denn neben ihrem Kleid wählte Middleton auch ihre Accessoires mit Bedacht. Ihr Perlenarmband gehörte unter anderem der verstorbenen Queen, ein stiller, subtiler Tribut an Elizabeth II.

Berühmt wurde die "Lover's Knot Tiara" durch Prinzessin Diana © Anwar Hussein / PA / picturedesk.com (Anwar Hussein)

Auch die Tiara hält eine große Bedeutung innerhalb der royalen Familie und wurde von Middelton bereits zu mehreren Anlässen getragen. Unter dem Namen "Lover's Knot Tiara" gehörte das Schmuckstück ursprünglich Queen Mary und wurde 1913 in Auftrag gegeben. Auch Prinzessin Diana zählte zu den Trägerinnen der Tiara, ehe Queen Elizabeth II. sie 14 Jahre nach dem Tod der "Prinzessin der Herzen" an Williams Frau übergab.

14 Jahre nach Prinzessin Dianas Tod wurde die Tiara an Kate übergeben © Getty Images (Chris Jackson)

Die beiden Orden des Royal Victorian Order und des Royal Family Order of Queen Elizabeth II. komplettierten ein Outfit voller Symbolik, das bereits als glamourösester royaler Moment der vergangenen Jahre gehandelt wird.