Mit ihrem neuen Album "Renaissance" macht Beyoncé eine Reise zurück in die Disco-Ära. In ihren mehr als 30 Jahren im Musikbusiness durchlebte die Texanerin auch modetechnisch eine Metamorphose.

Seit 32 Jahren ist sie aus dem Musikgeschäft nicht wegzudenken. Was mit Destiny’s Child in den 1990er-Jahren begann, entwickelte sich zu einem Imperium – Beyoncé ist allgegenwärtig, auch in der Modebranche. Die Sängerin weiß ihren Körper in Szene zu setzen, extrovertierte Outfits und glamouröse Auftritte sind das Markenzeichen der Queen Bey.

Crop Tops, Cargohosen, Latzhosen und Minikleider – mit Destiny’s Child lebte die Texanerin zu Beginn den Stil des Kollektivs. In der Gruppe abgestimmte Outfits dominierten Beyoncés Look, Mutter Tina Knowles sprang oftmals als Designerin ein, die Kostüme der Bandmitglieder vermittelten ein Bild der Solidarität.

Auf der Bühne war die Sängerin bereits damals eine Persönlichkeit mit außergewöhnlichem Charisma und je mehr Bekanntheit die Gruppe erlangte, desto mehr entwickelte sich auch Beyoncés persönlicher Stil weiter – aus den koordinierten Outfits wuchs mit steigendem Selbstbewusstsein die Individualität. Urbaner Street Style und ein Hauch Glamour gepaart mit sportlichen Elementen – die Sängerin experimentierte mit unterschiedlichen Kleidungsstücken und richtete den Fokus schon damals auf die Betonung ihrer Körperform.

Innovative Glamour-Königin

Mit ihrem Aufstieg zum Weltruhm als Solokünstlerin wurde Beyoncé zum Inbegriff der selbstsicheren Frau. Die heute 40-Jährige ließ sich von Designern inspirieren und kreierte einen Stil, der ihre eigene innere Stärke als Frau in der Musikbranche nach außen reflektieren sollte. Gewöhnlich wurde zu einem Begriff, den die Queen Bey aus ihrem Wortschatz verbannte, 2003 machte sie so in einem außergewöhnlichen olivfarbenen Versace-Kleid von sich reden, das durch seine Corsage mit breiten Bändern auffiel.

In den letzten Jahrzehnten durchlebte die Sängerin zahlreiche Phasen auf ihrem Weg zur Glamour-Königin. Die Sängerin definierte Sex-Appeal auf edle Weise neu und scheut nicht, modetechnisch in die innovative Trickkiste zu greifen. Vor allem in den vergangenen Jahren gibt sie nicht nur ihren Lieblingsdesignern wie Balmain und Gucci regelmäßig eine Plattform, auch junge Talente finden sich in Beyoncés sich ständig änderndem Stilrepertoire – ein Outfit gibt es niemals zwei Mal zu sehen. Für ihr neues Album setzte sie in einem Vogue-Shooting erneut auf Extravaganz und zog die Fäden gekonnt zurück zu ihren Wurzeln in den 1990er-Jahren.