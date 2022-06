Die Festival-Saison ist in vollem Gange - für das Feiern zwischen siedender Hitze und meterhohem Gatsch braucht es deswegen die passende modetechnische Ausrüstung für jeden Geschmack.

Laute Musik, schrille Persönlichkeiten und pure Lebensfreude – die Festivalsaison ist endlich zurück und bereits in vollem Gange. Am Nova Rock wurde Anfang Juni die Rückkehr der Live-Musik unter freiem Himmel zelebriert, an diesem Wochenende geht das Donauinselfest in Wien über die Bühne. Im Juli und August folgen das Frequency in St. Pölten und das Electric Love am Salzburgring. Doch nicht nur die heimische Festivalszene blüht auf, auch international geht es wieder rund.

Im englischen Somerset im Südwesten Englands wird an diesem Wochenende nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder live am Feld das legendäre Glastonbury-Festival zelebriert. Das Line-Up ist gespickt mit Superstars wie Billie Eilish, Lorde, Sam Fender und Paul McCartney. Zu jedem Festival gehört bekanntlich nicht nur der perfekte musikalische Mix, sondern auch das passende Outfit. Dort wo Feldwiese auf flimmernde Scheinwerfer und dröhnende Bässe trifft, verschwimmen die Grenzen zwischen Kreativität, Stil und Extravaganz mit einer gesunden Portion individueller Freiheit. Das einzige Muss: Je ausgefallener und auffälliger, desto besser.

Stylish

Accessoires mit Stil und Sinn

Vor allem das Coachella-Festival in Kalifornien ist dafür bekannt, eher einem Catwalk zu gleichen als einem klassischen Freiluft-Musikevent. Stil und Festivaltauglichkeit schließen sich allerdings auch abseits der Social Media-Festivalblase nicht aus. Model Lottie Moss, It-Girl Alexa Chung und Moderatorin Laura Whitmore machen es vor: Mit einem Mix aus luftigen Teilen wie weiten Hemden, Kleidern und Hosen und trittfesten Sneakern und Stiefeln lässt sich schnell ein stilvoller und doch tragbarer Festivallook kreieren – ein Schuss Farbe fungiert zusätzlich als Eye-Catcher. Hüte sind unterdessen auch im Hinblick auf den Sonnenschutz ein sinnvolles Accessoire.

Wetterfest

Ponchos und Regenjacken von bunt bis transparent

Immer wieder verwandelten sich in den vergangenen Jahren Festivals aufgrund anhaltender Regenfälle wortwörtlich in eine Schlammschlacht. Umso wichtiger ist es deshalb, die Festivalgarderobe an alle Eventualitäten anzupassen. Während wetterfestes Schuhwerk zum standardmäßigen Festivalequipment gehört, haben Musikbegeisterte in Sachen regenfester Outfits durchaus mehr Gestaltungsspielraum. Mit bunten Aufdrucken und lustigen Mustern werden Regenjacken und Ponchos zum Hingucker am vermatschten Gelände, und helfen zudem, verlorene Gruppenmitglieder in der Menge zu erspähen. Wer sein Outfit trotz Schlechtwetter präsentieren will, greift auf eine durchsichtige Variante zurück.



Praktisch und Bequem

Große Bühne für Allwetterjacke und Pulli

Wer tagelang auf einer Luftmatratze zwischen leeren Bierdosen und Instant-Nudeln verbringt, will outfittechnisch mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Stilpreis mehr gewinnen. Praktisch, bequem und leicht zu kombinieren sollen die Teile sein, die in den Rucksack für das Festivalabenteuer wandern. Für kalte nächte und schlechtes Wetter eignen sich vor allem Pullover im Oversized-Look, die bei jeglichen Temperaturschwankungen warm halten. Kombiniert mit einer praktischen Allwetterjacke mit zahlreichen Taschen zum Verstauen des wichtigsten Kleinkrams entsteht ein handlicher und entspannter Look, der einem problemlos durch den Festivalalltag hilft und ungemütliche Wetterlagen erträglicher macht. Dunkle und erdige Farben lassen außerdem eventuell entstehende Schlammflecken weniger schnell auffallen.

It-Girl Alexa Chung ist festivalerprobt © Yui Mok / PA / picturedesk.com (Yui Mok)

Ungewöhnlich

Ein großes Kostümtreffen

Am Festivalgelände steht neben der Musik auch primär der Spaß im Vordergrund und wem klassische Bandshirts, Shorts und Jeans zu langweilig sind, der lässt den Fasching zwischen Zeltstadt und Bühnenshow zum Leben erwachen. Bunte, freizügige Glitzerteile, Ganzkörperanzüge und Borats berühmt-berüchtigter grellgrüner Badeanzug – die enggeschnürten Regeln der Welt außerhalb des Geländes werden von den Musikbegeisterten auf kreativ-unterhaltsame Weise ausgehebelt. So kann es schon einmal vorkommen, dass man über Spiderman und Scooby-Doo stolpert, die sich ein kaltes Bier teilen.